متحدّية الظروف الامنية... رميش الجنوبية تحيي أمسية ميلادية (فيديو)

أحيت جوقة رعية مار جرجس رميش، أمسية ميلادية، متحدّية الظروف الأمنية الحاصلةن وذلك في منطقة رميش لإضفاء جو ميلادي على المنطقة الحدودية وتأكيدا على صمود الأهالي في بلداتهم وقراهم الحدودية في الجنوب.