أمانة السجل العقاري في البقاع-زحلة تخصص يوم غد لهذه المعاملات

أمانة السجل العقاري في البقاع-زحلة تخصص يوم غد لهذه المعاملات

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانة السجل العقاري في البقاع-زحلة قد خصصت يوم غد الأربعاء ٢٧ كانون الأول الحالي لإتمام القيود الإحتياطية من تسلم واستلام الإيصالات وسندات وسواه حصرًا من دون إستقبال طلبات أو معاملات جديدة.

