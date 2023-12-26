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منيمنة للـLBCI: نحن في لحظة سياسية دقيقة جدًا

أخبار لبنان
2023-12-26 | 03:48
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منيمنة للـLBCI: نحن في لحظة سياسية دقيقة جدًا
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منيمنة للـLBCI: نحن في لحظة سياسية دقيقة جدًا

اعتبر النائب ابراهيم منيمنة ان "الإسرائيلي وصل إلى مرحلة يشعر فيها بأن المعركة معركة وجود وأنها تؤثر على معادلات سياسية كبيرة، وحماس ذاهبة في المواجهة حتى النهاية".

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "أعتقد أننا واصلون إلى مرحلة من الإقتتال العنيف الذي لا أفق سياسي له خصوصًا وأن عملية السلام وصلت إلى حائط مسدود".

واضاف "نحن في لحظة سياسية دقيقة جدًا لأن الجانبان يحاولان التهيئة لما بعد غزة وما يحدث اليوم هو بسبب تأزم الوضع".

واعتبر في موضوع التمديد لقائد الجيش انه "يتم وضع النواب امام خيارات سيئة أو سيئة، بين مخالفة للقانون أو ضرب للدستور".

وقال منيمنة "المفصل الاساسي الذي يحدّد وجهتنا، هو انتخاب رئيس للجمهورية وكل مقاربة ترقيعية لن نقبل بها".

وأكد انه غير موافق على اسم فرنجية لرئاسة الجمهورية، لافتًا الى ان "مساره السياسي مختلف كليًا عن مسارنا، ومواقفه السياسية مناقضة تمامًا لمواقفنا".

وشدد على أنه" ليس ضدّ الحوار، ولكن النقاش حول طاولة الحوار في العنوان او في الاطار غير مجدٍ"، قائلًا :"فاليحصل الحوار داخل المجلس حيث لدينا آلية عمل ونظام داخلي". 

أخبار لبنان

للـLBCI:

سياسية

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