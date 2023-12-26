حمية: على مؤسسة كهرباء لبنان تغذية المطار بالتيار الكهربائي ٢٤/٢٤ ساعة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء

الجدول المرفق يبين الفترات التي تمت فيها تغذية المطار بالتيار الكهربائى من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أما باقي الفترات فهي من خلال المولدات الخاصة بالمطار .

هل يُعقل أن يتم ذلك خلال فترة الأعياد المجيدة ؟ المفروض من مؤسسة كهرباء لبنان تغذية هذا المرفق بالتيار الكهربائي ٢٤/٢٤ ساعة… pic.twitter.com/0fOkxkC6Va — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 26, 2023

نشر وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية عبر منصة إكس جدولًا وكتب: "الجدول المرفق يبين الفترات التي تمت فيها تغذية المطار بالتيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أما باقي الفترات، فهي من خلال المولدات الخاصة بالمطار. هل يعقل أن يتم ذلك خلال فترة الأعياد المجيدة؟ المفروض من مؤسسة كهرباء لبنان تغذية هذا المرفق بالتيار الكهربائي ٢٤/٢٤ ساعة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بأن تكون له "أولوية"."