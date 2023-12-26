حمية: على مؤسسة كهرباء لبنان تغذية المطار بالتيار الكهربائي ٢٤/٢٤ ساعة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء

الجدول المرفق يبين الفترات التي تمت فيها تغذية المطار بالتيار الكهربائى من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أما باقي الفترات فهي من خلال المولدات الخاصة بالمطار .
هل يُعقل أن يتم ذلك خلال فترة الأعياد المجيدة ؟ المفروض من مؤسسة كهرباء لبنان تغذية هذا المرفق بالتيار الكهربائي ٢٤/٢٤ ساعة… pic.twitter.com/0fOkxkC6Va
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 26, 2023
الجدول المرفق يبين الفترات التي تمت فيها تغذية المطار بالتيار الكهربائى من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أما باقي الفترات فهي من خلال المولدات الخاصة بالمطار .
هل يُعقل أن يتم ذلك خلال فترة الأعياد المجيدة ؟ المفروض من مؤسسة كهرباء لبنان تغذية هذا المرفق بالتيار الكهربائي ٢٤/٢٤ ساعة… pic.twitter.com/0fOkxkC6Va