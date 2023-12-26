وزير الدفاع إستقبل قائد الجيش

وزير الدفاع إستقبل قائد الجيش

إستقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم قائد الجيش العماد جوزيف عون في زيارة تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.