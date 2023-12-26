جامعة سيّدة اللويزة تضع إمكاناتها بتصرّف الراعي لمعالجة الأزمة التربويّة المستجدّة

أكد رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري وضع كلّ إمكانيّات الجامعة بتصرّف بكركي من إجل دعم القضيّة التربويّة بشكل عام، والمؤتمر الذي دعا إليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بشكل خاص عقب الأزمة الأخيرة التي تأتّت عن قرار المجلس النيابي، ودعم التوجّه الآيل إلى تجميد القرار وإعادة دراسته والتقاطع مع القوانين الأخرى خاصة الرقم ٥١٥.كلام خوري جاء خلال زيارة وفد موسّع من جامعة سيدة اللويزة إلى بكركي ضمّ إلى جانب رئيس الجامعة، رئيس مجلس الأمناء الوزير زياد بارود، وأعضاء المجلس ومن بينهم النائب سليم الصايغ عضو اللجنة النيابية التربوية.أما الراعي، فأثنى من جهته على دور الجامعة المركزيّ في بنيان الوطن، معربا عن وفائه إلى رهبانيّته اللويزيّة ودورها التاريخيّ خاصة في القطاع التربوّي.ورحّب الراعي بمبادرة الجامعة لدعم التوجّه لمعالجة الازمة التربويّة المستجدّة، مشيراً إلى أنه دعا إلى إجتماع غداً الأربعاء مع كافة الأطراف المعنيّة.وأوضح أنّ التوجّه هو إلى التجميد المشار إليه، لافتا إلى أن المدارس الكاثوليكية ليست ضدّ ولكن يجب التوصّل إلى إقرار القوانين المناسبة خاصة بالنسبة لقانون صندوق التعويضات.