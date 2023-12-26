الحلبي عرض حسومات صندوق تعويضات المعلمين: الحل بسلسلة جديدة للرواتب تأخذ بالاعتبار الوضع الإقتصادي

عرض وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، مع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، مختلف جوانب القانون المتعلق بالمحسومات لصالح صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المؤسسات التربوية الخاصة والحاجة الملحة لدى المعلمين المتقاعدين الذين لا تكفيهم معاشات التقاعد لسداد ثمن علبة دواء، وبالتالي ضرورة إيجاد تمويل من خلال القانون لرفع قيمة معاشاتهم التقاعدية في نهاية الخدمة.



واعتبر وزير التربية أن "الحل النهائي لهذه المسائل لا يمكن ان يتم إلا من خلال سلسلة جديدة للرتب والرواتب تأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدها الإقتصاد وكلفة الحياة اليومية للمواطنين".



وأكد الحلبي انفتاحه على "الحوار والنقاش بغية إيجاد جوامع مشتركة بين المعلمين والمؤسسات برعاية البطريرك المروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وبالتعاون بين الجميع".