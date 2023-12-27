اجتماع في محافظة بيروت بحث في إزالة التعديات على الحدود المشتركة بين بيروت والغبيري

عقد اجتماع في محافظة بيروت، برئاسة المحافظ القاضي مروان عبود وبمشاركة رئيسي بلديتي بيروت عبدالله درويش والغبيري معن خليل، ممثلي الأجهزة الأمنية الرسمية، حرس المدينة وشرطة بلدية الغبيري، الأجهزة العاملة في البلديتين، لتنسيق العمل لفتح الطريق من بيروت الى الغبيري (صبرا - الدنا) وإزالة التعديات على طول الحدود المشتركة، وذلك في الساعة الثامنة من صباح غد حيث سيتم إزالة العوائق والعربات والبسطات من وسط الطريق، ومخالفات سوق اللحامين.



وتقرر القيام بدوريات دائمة من حرس بلدية بيروت وشرطة بلدية الغبيري لإزالة أي تعد، والعمل على مصادرة وتلف البضائع للمخالفين والقيام بكل الإجراءات العملية والقانونية تجاه المخالفين لإبقاء الطريق سالكة لمرور الآليات والمواطنين، كما تقرر أن تكشف أجهزة الرقابة الصحية من كلا البلديتين على المحال والمؤسسات والملاحم، كل ضمن نطاق بلديته.