الأوقاف الإسلامية دعت الى تخصيص خطب الجمعة عن القضية الفلسطينية

أعلنت "المديرية العامة للأوقاف الإسلامية" في بيان، أنها "بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وعطفا على ما سبق من تعاميم، تجدد دعوتها بتعميم للأئمة وخطباء المساجد في لبنان، تخصيص خطبة الجمعة عن القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني باستعادة أرضه وإقامة دولته على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، والتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة من إبادة جماعية وجرائم حرب، وتشريد وتهجير الفلسطينيين وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، والدعاء لشعب فلسطين بالنصر والثبات والصمود في وجه الكيان الصهيوني الإرهابي الغاصب لأرض فلسطين، وإقامة صلاة الغائب عن أرواح شهداء غزة وعموم فلسطين الذين ارتقوا بشهادتهم دفاعا عن الأرض والعقيدة والوجود".