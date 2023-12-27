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لجنة تربوية لتذليل العوائق...وزير التربية: حريصون على إستئناف التعليم بعد عطلة الأعياد

أخبار لبنان
2023-12-27 | 06:06
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لجنة تربوية لتذليل العوائق...وزير التربية: حريصون على إستئناف التعليم بعد عطلة الأعياد
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لجنة تربوية لتذليل العوائق...وزير التربية: حريصون على إستئناف التعليم بعد عطلة الأعياد

أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من بكركي بعد انتهاء الاجتماع التربوي الذي ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أنه جرى تبادل وجهات النظر بين ممثلي أفراد الهيئة التعليمية حول القانون الذي صدر أخيراً بشأن الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة، والذي كان سبباً لإعلان الإضراب، فتبيّن أن هناك نقصاً فيه. 
واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة تربوية برئاسة وزير التربية ومؤلفة من كل عناصر الجسم التربوي، لاقتراح آليات تطبيق القانون وسدّ الثغرات، بمهلةٍ أقصاها 8 كانون الثاني. 

اشارة الى أن اتحاد  لجان الاهل وأولياء الأمور في  المدارس الخاصة في لبنان أنه "لما كان الاتحاد قد دعي الى  اجتماع يوم الخميس الا انه تم إلغاؤه واستبدل باجتماع اليوم الاربعاء بغيابنا كممثلين عن الاهالي في الصرح البطريركي في بكركي بما يمثلّ وبحضور غبطة البطريرك، ورفض مشاركتنا من قبل أحد الأطراف كان تأثيره أقوى فجرى استثناؤنا عدة مرات ومنها الجلسة التي تعقد اليوم في البطركية لنقاش مسائل تتعلق بحقوق الأهالي!". وحذر الاتحاد "المؤسسات التربوية من أن إقرار هذا القانون ليس سببا لفرض زيادات على الأقساط".

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