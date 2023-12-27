الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
صمت الحب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الداخلية: الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تتابع عملها وفق الواجب وكما يلزم
أخبار لبنان
2023-12-27 | 07:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الداخلية: الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تتابع عملها وفق الواجب وكما يلزم
وزير الداخلية زار عودة معايدا
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية اللبنانية تتابع عملها وفق الواجب وكما يلزم.
كلام مولوي جاء بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة لمعايدته بمناسبة الأعياد.
وقال وزير الداخلية: "أطلعنا سيادة المطران على كل التحضيرات الأمنية التي تحصل بمناسبة الأعياد المباركة خلال هذا الأسبوع وليلة رأس السنة، وعلى كل النشاط الذي تقوم به وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات العسكرية والأمنية لحفظ الأمن والنظام في بيروت وفي لبنان عموماً. ووضعناه في صورة ما نقوم به وما سنقوم به لجهة إزالة المخالفات أو تخفيفها في بيروت وفي غيرها من المناطق وأن وزارة الداخلية تبقى بأجهزتها الأمنية وإدارتها وكل الأجهزة التابعة لها في خدمة الوطن والمواطنين. وقد أكّد سيادة المطران عودة ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وأكّد ضرورة تحمّل كل السياسيين لمسؤولياتهم".
وعن الوضع الأمني، قال مولوي ان "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية اللبنانية تتابع عملها وفق الواجب وكما يلزم، وتأكدوا أنه في وجود الأجهزة العسكرية والأمنية، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام وأمن الدولة وكل الأجهزة التي تقوم بواجبها، لبنان في حماية. ونحن نشدد كما شدد المطران عودة على ضرورة إبعاد لبنان عن الحرب".
وعن العودة عن قرار فرض الضرائب والرسوم في بلدية بيروت، قال: "هو ليس قرار عودة عن فرض الضرائب والرسوم في بلدية بيروت، فالضرائب والرسوم مفروضة قانوناً إنما اجتمعنا مع محافظ بيروت وسنتابع اجتماعاتنا للتخفيف قدر الإمكان عن المواطن".
أخبار لبنان
بسام مولوي
الياس عودة
الأجهزة الأمنية
التالي
سوريّ يشمت باللبنانيّين.... وأمن الدّولة أوقفته
شقير يستقبل سفيرة الأرجنتين والقنصل الفخري لجورجيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-12-15
النائب أحمد الخير من مجلس النواب: في ظل الشغور بالرئاسة الأولى ولعدم تمدّد الشغور الى المؤسسات العسكرية والامنية تقدمنا بإقتراح قانون واليوم تم تبنّيه وهذا اليوم هو انتصار لكل اللبنانيين وهناك مصلحة وطنية بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية العسكرية
آخر الأخبار
2023-12-15
النائب أحمد الخير من مجلس النواب: في ظل الشغور بالرئاسة الأولى ولعدم تمدّد الشغور الى المؤسسات العسكرية والامنية تقدمنا بإقتراح قانون واليوم تم تبنّيه وهذا اليوم هو انتصار لكل اللبنانيين وهناك مصلحة وطنية بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية العسكرية
0
أخبار لبنان
2023-12-05
البعريني من دار الفتوى: نحن مع التمديد لكل الأجهزة الأمنية
أخبار لبنان
2023-12-05
البعريني من دار الفتوى: نحن مع التمديد لكل الأجهزة الأمنية
0
آخر الأخبار
2023-12-03
الجزيرة: رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات هاتفية مع أعضاء مجلس الحرب وكبار قادة الأجهزة الأمنية
آخر الأخبار
2023-12-03
الجزيرة: رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات هاتفية مع أعضاء مجلس الحرب وكبار قادة الأجهزة الأمنية
0
أخبار دولية
2023-11-24
الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تتسلّم رهائن من الإسرائيليين تمّ الإفراج عنهم
أخبار دولية
2023-11-24
الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تتسلّم رهائن من الإسرائيليين تمّ الإفراج عنهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:55
مكاري لـ"حوار المرحلة": فرنجية لن ينسحب لصالح قائد الجيش... والاوضاع قد تحتّم علينا تغيير آرائنا
أخبار لبنان
15:55
مكاري لـ"حوار المرحلة": فرنجية لن ينسحب لصالح قائد الجيش... والاوضاع قد تحتّم علينا تغيير آرائنا
0
أخبار لبنان
13:48
جانتس: إنّ وقت الدبلوماسية ينفد
أخبار لبنان
13:48
جانتس: إنّ وقت الدبلوماسية ينفد
0
رياضة
13:43
Atcl تتوج بطل لبنان في الـe sports الميكانيكية
رياضة
13:43
Atcl تتوج بطل لبنان في الـe sports الميكانيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اشخاص يدعمون وشباب يتطوعون والهدف نشر الموسيقى للبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اشخاص يدعمون وشباب يتطوعون والهدف نشر الموسيقى للبنانيين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:50
الجزيرة: شهيد وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في دير البلح وسط قطاع غزة
آخر الأخبار
17:50
الجزيرة: شهيد وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في دير البلح وسط قطاع غزة
0
منوعات
09:39
اتصلت بالشرطة بسبب تعرضها للعنف المنزلي... ما فعله بها أحد العناصر الأمنية أمام ابنتها لا يُصدق!
منوعات
09:39
اتصلت بالشرطة بسبب تعرضها للعنف المنزلي... ما فعله بها أحد العناصر الأمنية أمام ابنتها لا يُصدق!
0
منوعات
11:48
لهذا السبب... إغلاق برج إيفل ليوم واحد!
منوعات
11:48
لهذا السبب... إغلاق برج إيفل ليوم واحد!
0
منوعات
2023-12-14
طلبت من زوجها مساعدتها بالاهتمام بالأطفال...فاعتبر أنها ليست مسؤوليته وهذا ما قاله!
منوعات
2023-12-14
طلبت من زوجها مساعدتها بالاهتمام بالأطفال...فاعتبر أنها ليست مسؤوليته وهذا ما قاله!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:55
مكاري لـ"حوار المرحلة": فرنجية لن ينسحب لصالح قائد الجيش... والاوضاع قد تحتّم علينا تغيير آرائنا
أخبار لبنان
15:55
مكاري لـ"حوار المرحلة": فرنجية لن ينسحب لصالح قائد الجيش... والاوضاع قد تحتّم علينا تغيير آرائنا
0
رياضة
13:43
Atcl تتوج بطل لبنان في الـe sports الميكانيكية
رياضة
13:43
Atcl تتوج بطل لبنان في الـe sports الميكانيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اشخاص يدعمون وشباب يتطوعون والهدف نشر الموسيقى للبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اشخاص يدعمون وشباب يتطوعون والهدف نشر الموسيقى للبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ميشال فاضل في كازينو لبنان في حفلة موسيقية ضخمة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ميشال فاضل في كازينو لبنان في حفلة موسيقية ضخمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موسم فيروسات بموسم الاعياد.. اليكم كل ما يجب معرفته
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موسم فيروسات بموسم الاعياد.. اليكم كل ما يجب معرفته
0
أخبار دولية
13:30
بن سلمان: نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول
أخبار دولية
13:30
بن سلمان: نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد إعلان المدارس الخاصة الكاثوليكية إضرابها... اجتماع في بكركي يخرج بتشكيل لجنة لا حل
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد إعلان المدارس الخاصة الكاثوليكية إضرابها... اجتماع في بكركي يخرج بتشكيل لجنة لا حل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ساعات التغذية بالكهرباء تنتعش مع بداية العام الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ساعات التغذية بالكهرباء تنتعش مع بداية العام الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كيف تبدو صورة الحدود الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كيف تبدو صورة الحدود الجنوبية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:05
معلومات للـLBCI: توقيف رئيسة دائرة الإمتحانات وأمينة سر المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان بملف تقاضي الرشاوى مقابل تسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين
خبر عاجل
12:05
معلومات للـLBCI: توقيف رئيسة دائرة الإمتحانات وأمينة سر المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان بملف تقاضي الرشاوى مقابل تسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين
2
فنّ
02:21
وفاة مأساوية لممثل عالمي شهير... عُثر عليه داخل سيارته تاركاً رسالة مؤثرة! (صورة)
فنّ
02:21
وفاة مأساوية لممثل عالمي شهير... عُثر عليه داخل سيارته تاركاً رسالة مؤثرة! (صورة)
3
منوعات
05:56
خرجت في موعد غرامي ولم تعد... هذا ما حدث للشابة العشرينية!
منوعات
05:56
خرجت في موعد غرامي ولم تعد... هذا ما حدث للشابة العشرينية!
4
صحف اليوم
00:05
سوق الطاقة الشمسية يتراجع بنسبة 80% (الاخبار)
صحف اليوم
00:05
سوق الطاقة الشمسية يتراجع بنسبة 80% (الاخبار)
5
أخبار لبنان
08:20
وفاة رئيس مجلس الطائفة اليهودية في لبنان
أخبار لبنان
08:20
وفاة رئيس مجلس الطائفة اليهودية في لبنان
6
أخبار لبنان
08:03
المعاون التنفيذيّ للأمين العام لحزب الله في ذمّة الله
أخبار لبنان
08:03
المعاون التنفيذيّ للأمين العام لحزب الله في ذمّة الله
7
منوعات
09:33
أم مذعورة تكشف عن واقعة غريبة: رجل يدخل خلسةً إلى منزلها وهذا ما يفعله أثناء نوم ابنتها! (صورة)
منوعات
09:33
أم مذعورة تكشف عن واقعة غريبة: رجل يدخل خلسةً إلى منزلها وهذا ما يفعله أثناء نوم ابنتها! (صورة)
8
منوعات
08:03
عارضة أزياء برازيلية تثير الجدل... قُبض عليها عارية الصدر مع كلبها! (صور)
منوعات
08:03
عارضة أزياء برازيلية تثير الجدل... قُبض عليها عارية الصدر مع كلبها! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More