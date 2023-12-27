شقير يستقبل سفيرة الأرجنتين والقنصل الفخري لجورجيا

بحث رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير مع سفيرة الأرجنتين في لبنان ماريا فيرجينيا روس في العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها على المستوى الاقتصادي.

وأكد شقير حرص الهيئات الاقتصادية على تفعيل التعاون الاقتصادي، مؤكداً اهتمام القطاع الخاص اللبناني واستعداده لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأرجنتيني بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهتها، نوهت السفيرة قنطار بالقطاع الخاص اللبناني، مؤكدة اهتمامها بتعزيز العلاقات مع الهيئات الاقتصادية والتعاون سوياً من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

كما أكدت حرص بلادها على استقرار لبنان ونهوضه.

كذلك استقبل شقير القنصل الفخري لجورجيا في لبنان طانيوس لطفي، وجرى البحث في آفاق تطوير علاقات لبنان الاقتصادية مع جورجيا، استناداً إلى الفرص المتاحة وإمكانية الاستثمار فيها إن كان في لبنان أو في جورجيا.

وتم التطرق أيضاً إلى إمكانية تنظيم وفود من رجال الأعمال من لبنان إلى جورجيا وبالعكس.