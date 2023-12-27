فياض تحدث عن حلحلة مرتقبة في أزمة الكهرباء الحالية

تحدث وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض عن حلحلة مرتقبة في ازمة الكهرباء الحالية لا سيما لجهة وصول شحنات من الغاز اويل.



وقال للـ LBCI إن مشكلة فتح الاعتمادات لن تتكرر.