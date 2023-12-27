المعاون التنفيذيّ للأمين العام ‌‏لحزب الله في ذمّة الله

توفّى النائب السابق المعاون التنفيذيّ للأمين العام ‌‏لـ"حزب الله" الحاج محمد ياغي، بعد معاناةٍ طويلةٍ مع المرض.‏



وأكّد "حزب الله"، في بيان، أنّ الحاج ياغي كان من الرعيل الأول للحزب "ورفيقًا لسيد شهداء ‏المقاومة الإسلامية السيد عباس ‏الموسوي على خط الجهاد والمقاومة ومواجهة الظلم والحرمان، ‏لاسيما، في البقاع."



ولفت البيان إلى "تحمّل الحاج ياغي مسؤوليات قيادية وتنظيمية عديدة، في حزب الله ومشاركته، في الندوة البرلمانية ‌‏اللبنانية لدورتين."