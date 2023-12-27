البيسري استقبل السفيرة الأميركية في زيارة وداعية

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة وتطورات الوضع في الجنوب.



وقدم اللواء البيسري للسفيرة شيا درعا تذكارية، متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة.