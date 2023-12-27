قائد الجيش في لقاء مع رئيس البعثة العسكرية الايطالية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في اليرزة، رئيس البعثة العسكريّة الإيطاليّة الثنائية، في لبنان MIBIL Sandro Lervoli يرافقه الملحق العسكريّ الإيطاليّ Luigi Dore.



وتناولوا البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين وخصوصًا في مجال التدريب.