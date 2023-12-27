كيف تعاطى الإعلام الأستراليّ مع ملف سقوط ابراهيم بزي بقصف إسرائيليّ؟

كشفت محطة 9 news australia أنّ ابراهيم بزي، الذي يحمل الجنسية الاسترالية وسقط بقصف إسرائيليّ، جنوبي لبنان، وصل إلى استراليا عام 2023 وغادرها، منذ أيّام، لإصطحاب زوجته من لبنان.