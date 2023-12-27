جانتس: إنّ وقت الدبلوماسية ينفد

شدّد الوزير الإسرائيليّ بيني جانتس على وجوب تغيير الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل.



وقال، في مؤتمر صحافيّ: "إنّ وقت الدبلوماسية ينفد."



وأضاف:"وقت الحل الدبلوماسيّ بدأ ينفد، إذا لم يتحرك العالم والحكومة اللبنانية من أجل منع إطلاق النار على سكان شمال إسرائيل وإبعاد "حزب الله" عن الحدود، سيفعل الجيش الإسرائيليّ ذلك."