مكاري لـ"حوار المرحلة": فرنجية لن ينسحب لصالح قائد الجيش... والاوضاع قد تحتّم علينا تغيير آرائنا

اعتبر وزير الاعلام زياد مكاري أن "الاوضاع قد تحتّم علينا تغيير آرائنا ومبادئنا لتجنيب المؤسسة العسكرية الضرر".



وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI "ما من اتفاق ضد جبران باسيل بشأن قيادة الجيش، ولكن لدي لوم عليه فدستوريا الحياة معطلة والبلد من دون رئيس "ما بيمشي"".



واضاف "الحل الوحيد لإنقاذ المؤسسة العسكرية هو التمديد لقائد الجيش على الرغم من الفرصة الذهبية لفرنجية للتخلص من منافسه للرئاسة فالإنفتاح هو من سمات فرنجية وهذه الخطوة تسجل له".



واشار الى ان "فرنجية هو مرشحّ للرئاسة ولن ينسحب، ولديه 50 نائبًا "ماشين معو" وإذا كان هناك مرشح ثان بالمواصفات نفسها فليتفضّل".



ولفت مكاري الى ان "اللجنة الخماسية تجتمع ومازالت تبحث في أزماتنا ولا أرى انفراجة قريبة في ملف انتخاب رئيس للجمهورية".



وشدد على ان " فرنجية لن ينسحب لصالح قائد الجيش جوزيف عون ولكن في حال انسحب أتوقع ان يتم انتخاب عون رئيسًا للجمهورية".



وعن لقاء جنبلاط-فرنجية، قال "كان الاجتماع جيدًا جدًا بعد أن مرّت العلاقة بين التقدمي والمردة ببرودة، وجنبلاط يطالب بالعميد حسان عودة "وطول عمره جنبلاط بزكي قيادة الأركان" والأكيد ان هناك عقبات كبيرة في اي تعيين بسبب الأزمة الدستورية".



واضاف "نحتاج "لتخريجة قانونية" حول تعيين رئيس أركان لأن هناك عقد عدّة".



وعلى مقلب آخر، قال مكاري "أزعجتني صورة المطرانين مع الرئيس الاسرائيلي، ولا أوافق عليها قطعًا وقمت بالتواصل مع قضاة من المحكمة العسكرية التي تمتلك النصوص المتعلقة بالاتصال بالعدو الاسرائيلي ومن يعترض من النواب فاليبدّل في النص أو يعدّل به".



وعلى مقلب الحرب، اشار الى ان " هناك معلومات تقول إن إسرائيل تريد فتح جبهة لبنان أيضًا وإذا حصل هذا الأمر سيكون "كارثة" والحكومة اللبنانية مجبرة أن تدفع التعويضات للمتضررين".



وفي موضوع وزارة الاعلام، قال :" لا يوجد اي قانون او نص ينظم دور الإعلام بشكل صحيح ووضعنا ملاحظاتنا على هذا الموضوع".



واضاف " طلبت من النائب جورج عدوان نسخة عن قانون الاعلام لوضعه على موقع الوزارة الالكتروني واستغرب امتناعه عن دعوتي للمشاركة بجلسة مناقشة القانون".

وأكد ان " تلفزيون لبنان لن يقفل ونحرص على تأمين جميع حقوق الموظفين وأريد ان يتطوّر و"طوينا صفحة المشاكل".