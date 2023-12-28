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اللواء البيسري أمل من النبطية أن يحمل العام الجديد الإستقرار والأمان والهدوء للبنان
أخبار لبنان
2023-12-28 | 04:43
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اللواء البيسري أمل من النبطية أن يحمل العام الجديد الإستقرار والأمان والهدوء للبنان
اللواء البيسري أمل من النبطية أن يحمل العام الجديد الإستقرار والأمان والهدوء للبنان
تفقد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري دائرة الأمن العام في النبطية في إطار جولة جنوبية هي الأولى منذ توليه مهامه.
وكان في استقباله رئيس شعبة معلومات الجنوب في الأمن العام العميد علي حطيط، رئيس مكتب الجنسية العميد فوزي شمعون، رئيس دائرة النبطية المقدم علي حلاوي، رئيس مركز النبطية المقدم حسين خليفة، رئيس مركز حاصبيا المقدم رواد سليقا، رئيس شعبة إستقصاء النبطية النقيب محمد يحيى ورؤساء المراكز الإقليمية في محافظة النبطية.
وعقد اللواء البيسري إجتماعًا مع الحاضرين. ثم جال في أقسام الدائرة مطلعًا على حسن سير العمل فيها، مثنيًا على أداء وتفاني الضباط والعناصر في خدمة المواطنين ومعايدًا إياهم.
وأمل أن يحمل العام الجديد الإستقرار والأمان والهدوء لوطننا لبنان.
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