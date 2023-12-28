الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إرشادات الصليب الأحمر للتوعية على السلامة العامة خلال إحتفالات ليلة رأس السنة
أخبار لبنان
2023-12-28 | 04:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
إرشادات الصليب الأحمر للتوعية على السلامة العامة خلال إحتفالات ليلة رأس السنة
إرشادات الصليب الأحمر للتوعية على السلامة العامة خلال إحتفالات ليلة رأس السنة
وزع الصليب الأحمر اللبناني بيانين يتعلق الأول بجهوزية فرقه ليلة رأس السنة، ويتضمن الثاني إرشادات للتوعية على السلامة العامة.
ومواكبةً للإحتفالات بمناسبة ليلة رأس السنة، وضع الصليب الأحمر اللبناني طواقم فرق الإسعاف والطوارىء في حالة من الجهوزية والإستنفار العام في كل المراكز وغرف العمليات المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، مدعمة بـ220 سيارة إسعاف و850 مسعف ومسعفة للتدخل عند الحاجة. وللمناطق الجبلية، فقد تم تخصيص عدد من السيارات ذات الدفع الرباعي لتكون على جهوزية أيضًا في حال تعرض هذه المناطق لأية عواصف ثلجية، وجميعهم على استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة على رقم الطوارىء المجاني 140.
أما فيما يتعلق بخدمة نقل الدم، فإن مركزي سبيرز (بيروت) وطرابلس (الشمال) سيكونان على جهوزية (24/24) في ليلة رأس السنة لتلبية الطلب على وحدات الدم من كل الفئات حسب توفرها إضافة إلى استقبال المتبرعين بالدم، ولمزيد من المعلومات حول توفر وحدات الدم وللمساعدة في هذا الخصوص، يمكن الإتصال على الخط الساخن 1760.
وشدد الصليب الأحمر اللبناني على ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة، متمنيًا للجميع أعيادًا ملؤها السعادة والخير والسلام.
كذلك، وخلال فترة الإحتفال بليلة رأس السنة، يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتكثر حوادث السير نتيجة لعوامل كثيرة منها السرعة الزائدة خلال قيادة السيارة والإفراط في احتساء الكحول، لذا قدم الصليب الأحمر اللبناني إرشادات وتوجيهات من أجل الوقاية والتوعية والسلامة العامة وفق ما يلي:
أولًا: تفاديًا لخطر الإصابة بنوبات قلبية، ينصح بما يلي:
- تجنب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.
- شرب الماء واخذ فترات إستراحة في السهرات.
- عدم الإفراط في شرب الكحول.
- المحافظة على درجة حرارة دافئة للجسم من خلال إرتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء أو التي تقي البرد.
عند الشعور بألم أو إنزعاج في الصدر، يجب إتخاذ الخطوات التالية:
- الجلوس والراحة
- طلب سيارة إسعاف على خط الطوارىء المجاني 140، ولحين وصول المسعفين، يستحسن الإستعانة بالطبيب المعالج إذا وجد.
ثانيًا: تفاديًا لخطر حوادث السير، ينصح بما يلي:
- يجب على من يتولى القيادة عدم إحتساء الكحول.
- عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة.
- عدم القيادة في حال التعب الشديد أو النعاس.
- عدم إستعمال الخليوي عند القيادة.
- وضع حزام الأمان في كل الأوقات لجميع الأشخاص داخل السيارة.
- التأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي.
- إحترام قانون السير: الإشارات، تقاطع الطرق، وجهة السير...
- إحترام تعليمات القوى الأمنية في كل الأوقات.
- وجود مطفأة حريق.
- وجود علبة إسعافات أولية.
ثالثًا: تفاديًا للتسمم بأول أوكسيد الكربون، ينصح بما يلي:
- عدم إشعال الخشب أو الفحم في الأماكن المغلقة وترك تهوئة مناسبة في الغرفة مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد والتأكد من أن كل أنظمة التدفئة والتسخين في المنزل تحقق شروط السلامة العامة.
- في حال الإحساس بأي من العوارض الآتية: صداع خفيف، دوار، تعب وضعف، غثيان، ضيق نفس، أو فقدان وعي، يجب تهوئة المكان فورًا مع أفضلية التوجه إلى الهواء الطلق.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الصليب
الأحمر
للتوعية
السلامة
العامة
إحتفالات
السنة
التالي
قوة "يونيفيل" تطالب لبنان بالتحقيق في إعتداء تسبب بإصابة أحد عناصرها
اللواء البيسري أمل من النبطية أن يحمل العام الجديد الإستقرار والأمان والهدوء للبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:05
مولوي: وضعنا خطة محكمة لمواكبة ليلة رأس السنة... وما حصل في تلفريك جونية هو دليل على التقصير وعدم الصيانة
أخبار لبنان
12:05
مولوي: وضعنا خطة محكمة لمواكبة ليلة رأس السنة... وما حصل في تلفريك جونية هو دليل على التقصير وعدم الصيانة
0
أخبار دولية
2023-12-27
تضامنا مع غزة... إمارة الشارقة تمنع الألعاب النارية في ليلة رأس السنة
أخبار دولية
2023-12-27
تضامنا مع غزة... إمارة الشارقة تمنع الألعاب النارية في ليلة رأس السنة
0
أخبار لبنان
2023-12-26
بري تابع الأوضاع العامة خلال لقائه النائبين علي عمار وفادي علامة ورئيس اتحاد بلديات الضاحية
أخبار لبنان
2023-12-26
بري تابع الأوضاع العامة خلال لقائه النائبين علي عمار وفادي علامة ورئيس اتحاد بلديات الضاحية
0
أخبار دولية
2023-12-24
بعد مؤشرات على هجوم مخطط له ليلة رأس السنة... اجراءات أمنية مشددة حول كاتدرائية كولونيا في المانيا
أخبار دولية
2023-12-24
بعد مؤشرات على هجوم مخطط له ليلة رأس السنة... اجراءات أمنية مشددة حول كاتدرائية كولونيا في المانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:36
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية
أخبار لبنان
16:36
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
15:56
بيان للجيش بعد انتهاء عملية إنقاذ الأشخاص العالقين في مقصورات التلفريك - جونية
أخبار لبنان
15:56
بيان للجيش بعد انتهاء عملية إنقاذ الأشخاص العالقين في مقصورات التلفريك - جونية
0
أخبار لبنان
14:30
بيان للدفاع المدني بعد حادثة التلفريك... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
14:30
بيان للدفاع المدني بعد حادثة التلفريك... ماذا جاء فيه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:36
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية
أخبار لبنان
16:36
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية
0
أخبار دولية
05:36
طهران تودّع قياديا في الحرس الثوري قُتل بضربة إسرائيلية في سوريا
أخبار دولية
05:36
طهران تودّع قياديا في الحرس الثوري قُتل بضربة إسرائيلية في سوريا
0
آخر الأخبار
07:29
وزارة الصحة في غزة: 21320 شهيداً و55603 جرحى في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
07:29
وزارة الصحة في غزة: 21320 شهيداً و55603 جرحى في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول
0
منوعات
05:58
حملت بعد عام من طلاقها... ولهذا السبب أبقت الأمر سراً!
منوعات
05:58
حملت بعد عام من طلاقها... ولهذا السبب أبقت الأمر سراً!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:36
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية
أخبار لبنان
16:36
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين
تقارير نشرة الاخبار
13:58
السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفاة المحترف توفيق وهبه
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفاة المحترف توفيق وهبه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كيف هو الوضع جنوباً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كيف هو الوضع جنوباً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
طريق الغبيري - بيروت: الدولة مرّت من هنا
تقارير نشرة الاخبار
13:39
طريق الغبيري - بيروت: الدولة مرّت من هنا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:31
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر كانون الأول 2023
خبر عاجل
06:31
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر كانون الأول 2023
2
أمن وقضاء
06:00
عطل ميكانيكي يوقف تلفريك جونية... والدفاع المدني أجلى شخصين حتى الساعة
أمن وقضاء
06:00
عطل ميكانيكي يوقف تلفريك جونية... والدفاع المدني أجلى شخصين حتى الساعة
3
منوعات
05:58
حملت بعد عام من طلاقها... ولهذا السبب أبقت الأمر سراً!
منوعات
05:58
حملت بعد عام من طلاقها... ولهذا السبب أبقت الأمر سراً!
4
أخبار لبنان
07:55
ماذا في تفاصيل العطل في تلفريك جونية... وهل تمت معالجته؟
أخبار لبنان
07:55
ماذا في تفاصيل العطل في تلفريك جونية... وهل تمت معالجته؟
5
أمن وقضاء
00:58
العثور على جثة شاب في غدراس
أمن وقضاء
00:58
العثور على جثة شاب في غدراس
6
فنّ
05:27
إدوارد فؤاد ينجو من حادث سير مروّع... شاهدوا سيارته المحطمة (صور)
فنّ
05:27
إدوارد فؤاد ينجو من حادث سير مروّع... شاهدوا سيارته المحطمة (صور)
7
أمن وقضاء
09:02
استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته... الجيش يعلن العثور على مواطن عراقي وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
09:02
استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته... الجيش يعلن العثور على مواطن عراقي وهذه التفاصيل
8
منوعات
06:19
ملكة جمال بوليفيا في قبضة الشرطة... وهذه هي الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!
منوعات
06:19
ملكة جمال بوليفيا في قبضة الشرطة... وهذه هي الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More