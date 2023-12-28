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إرشادات الصليب الأحمر للتوعية على السلامة العامة خلال إحتفالات ليلة رأس السنة

أخبار لبنان
2023-12-28 | 04:49
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إرشادات الصليب الأحمر للتوعية على السلامة العامة خلال إحتفالات ليلة رأس السنة
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إرشادات الصليب الأحمر للتوعية على السلامة العامة خلال إحتفالات ليلة رأس السنة

إرشادات الصليب الأحمر للتوعية على السلامة العامة خلال إحتفالات ليلة رأس السنة

وزع الصليب الأحمر اللبناني بيانين يتعلق الأول بجهوزية فرقه ليلة رأس السنة، ويتضمن الثاني إرشادات للتوعية على السلامة العامة.

ومواكبةً للإحتفالات بمناسبة ليلة رأس السنة، وضع الصليب الأحمر اللبناني طواقم فرق الإسعاف والطوارىء في حالة من الجهوزية والإستنفار العام في كل المراكز وغرف العمليات المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، مدعمة بـ220 سيارة إسعاف و850 مسعف ومسعفة للتدخل عند الحاجة. وللمناطق الجبلية، فقد تم تخصيص عدد من السيارات ذات الدفع الرباعي لتكون على جهوزية أيضًا في حال تعرض هذه المناطق لأية عواصف ثلجية، وجميعهم على استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة على رقم الطوارىء المجاني 140.

أما فيما يتعلق بخدمة نقل الدم، فإن مركزي سبيرز (بيروت) وطرابلس (الشمال) سيكونان على جهوزية (24/24) في ليلة رأس السنة لتلبية الطلب على وحدات الدم من كل الفئات حسب توفرها إضافة إلى استقبال المتبرعين بالدم، ولمزيد من المعلومات حول توفر وحدات الدم وللمساعدة في هذا الخصوص، يمكن الإتصال على الخط الساخن 1760.

وشدد الصليب الأحمر اللبناني على ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة، متمنيًا للجميع أعيادًا ملؤها السعادة والخير والسلام.

كذلك، وخلال فترة الإحتفال بليلة رأس السنة، يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتكثر حوادث السير نتيجة لعوامل كثيرة منها السرعة الزائدة خلال قيادة السيارة والإفراط في احتساء الكحول، لذا قدم الصليب الأحمر اللبناني إرشادات وتوجيهات من أجل الوقاية والتوعية والسلامة العامة وفق ما يلي:

أولًا: تفاديًا لخطر الإصابة بنوبات قلبية، ينصح بما يلي:
- تجنب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.
- شرب الماء واخذ فترات إستراحة في السهرات.
- عدم الإفراط في شرب الكحول.
- المحافظة على درجة حرارة دافئة للجسم من خلال إرتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء أو التي تقي البرد.

عند الشعور بألم أو إنزعاج في الصدر، يجب إتخاذ الخطوات التالية:
- الجلوس والراحة
- طلب سيارة إسعاف على خط الطوارىء المجاني 140، ولحين وصول المسعفين، يستحسن الإستعانة بالطبيب المعالج إذا وجد.

ثانيًا: تفاديًا لخطر حوادث السير، ينصح بما يلي:
- يجب على من يتولى القيادة عدم إحتساء الكحول.
- عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة.
- عدم القيادة في حال التعب الشديد أو النعاس.
- عدم إستعمال الخليوي عند القيادة.
- وضع حزام الأمان في كل الأوقات لجميع الأشخاص داخل السيارة.
- التأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي.
- إحترام قانون السير: الإشارات، تقاطع الطرق، وجهة السير...
- إحترام تعليمات القوى الأمنية في كل الأوقات.
- وجود مطفأة حريق.
- وجود علبة إسعافات أولية.

ثالثًا: تفاديًا للتسمم بأول أوكسيد الكربون، ينصح بما يلي:
- عدم إشعال الخشب أو الفحم في الأماكن المغلقة وترك تهوئة مناسبة في الغرفة مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد والتأكد من أن كل أنظمة التدفئة والتسخين في المنزل تحقق شروط السلامة العامة.
- في حال الإحساس بأي من العوارض الآتية: صداع خفيف، دوار، تعب وضعف، غثيان، ضيق نفس، أو فقدان وعي، يجب تهوئة المكان فورًا مع أفضلية التوجه إلى الهواء الطلق.

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