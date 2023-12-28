قوة "يونيفيل" تطالب لبنان بالتحقيق في إعتداء تسبب بإصابة أحد عناصرها

قوة "يونيفيل" تطالب لبنان بالتحقيق في إعتداء تسبب بإصابة أحد عناصرها

طالبت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الخميس السلطات بالتحقيق في اعتداء قالت إن شبان إحدى البلدات الجنوبية نفذوه ضد دورية تابعة لها وأسفر عن إصابة أحد عناصرها.



وأوردت القوة الدولية في بيان أنه "أصيب جندي حفظ سلام الليلة الماضية بعد أن تعرضت دورية تابعة لليونيفيل لهجوم من قبل مجموعة من الشباب في بلدة الطيبة في جنوب لبنان، كما تضررت آلية في الحادث".



ودعت السلطات اللبنانية إلى "إجراء تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجناة إلى العدالة"، معتبرة أن "الإعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، لكنها تشكل أيضًا إنتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون اللبناني".



وشددت على أن "حرية حركة قواتها أمر حيوي خلال عملنا على استعادة الأمن والإستقرار على طول الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان."



ولم تذكر القوة الدولية أي تفاصيل إضافية عن الهجوم، علمًا أن بلدة الطيبة القريبة من الحدود مع إسرائيل تقع في نطاق منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.