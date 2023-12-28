الميدان الجنوبي يشهد أكثر من حدث... ماذا في التفاصيل؟

عادَت الحوادثُ مع قواتِ حفظ السلام الدولية - اليونيفيل، الى الواجهة، بالتزامنِ مع اشتعالِ الجبهةِ مع الجيش الاسرائيليّ، يوميًا، في أكثرَ من قطاع.