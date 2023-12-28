المفتي قبلان: لتكن اليونيفيل قوة عدالة وحسابات وطنية فقط

طالب المفتي الجعفريّ الممتاز الشيخ أحمد قبلان اليونيفيل، في جنوب النهر، أن تكون قوة عدالة وحسابات وطنية فقط."



وقال، في بيان: "قوة اليونيفيل بمقدار دورها الدوليّ، الذي يخدم سيادة لبنان الوطنية مرحب بها وأي انتهاك لدورها بحساباتنا الوطنية ممنوع ومردوع وهو بمثابة انتحار."



وأضاف: "أي مغامرة تحت أي جنسية أو ذريعة ستواجه بقبضات شعبنا، الذي يعلم العالم معنى الحرية والسيادة والإستقلال."