نعيم قاسم: نقدم التضحيات المطلوبة لمعركة كبيرة

رأى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّه لو لم تتصد المقاومة، في لبنان، في تموز 2006 لسقط لبنان كجزء من مشروع الشرق الأوسط الجديد.



وقال: "كذلك، لو لم تتصد المقاومة والشعب السوريّ، في 2011 إلى الآن، لسقطت سوريا كجزء من مشروع الشرق الأوسط الجديد."



وأضاف: "تصدينا الآن سيمنع الشرق الأوسط الجديد."



ولفت قاسم إلى أنّ "دور المقاومة، في لبنان والعراق ودور اليمن وإيران، إلى جانب مقاومة غزة والضفة من العوامل المؤثرة في تعطيل هذا المشروع، ورأس الخير والعزة والمستقبل فيها مقاومة الشعب الفلسطيني".



وشدد على وجوب "مواجهة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وغيرهم، بالمقاومة، في فلسطين ولبنان والمنطقة ودولها الشريفة كإيران واليمن والعراق وغيرها."