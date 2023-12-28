ميقاتي استقبل وزير خارجية بريطانيا وتشاور هاتفيا مع كولونا: لممارسة أقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، معتبرا أن استمرار الاستفزازات الاسرائيلية في الجنوب قد يؤدي الى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل. كما دعا الى "ممارسة أقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب".



كلام ميقاتي جاء خلا استقباله وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون في دارته، حيث كان عرض للعلاقات بين البلدين والوضع في جنوب لبنان وغزة.



وكرر ميقاتي التأكيد أن المدخل الى وقف الحرب في غزة يبدأ بوقف اطلاق النار، ثم الانتقال الى التفاوض لحل على اساس الدولتين واعطاء الفلسطينيين حقوقهم.



وأكد أن من شأن استمرار المساعدات البريطانية للجيش أن تدعم جهود المؤسسة العسكرية وعملها في هذا الظرف الصعب.



كاميرون



بدوره، اعتبر كاميرون أن "تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل، من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن في العالم".



وقال: "أنا ممتن لرئيس الوزراء اللبناني لمناقشة هذه القضايا الحاسمة معي اليوم ولجهود لبنان لمنع مثل هذا التصعيد".