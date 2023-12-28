خطار أعطى توجيهاته لاجراء تحقيق دقيق في الأسباب التي أدت الى توقف التلفريك: فخور بما يحققه رجال الدفاع المدني

خطار أعرب عن اعتزازه بالخبرات التي يتمتع بها رجال الدفاع المدني

نوه المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، الموجود حاليا باجازة عائلية في الولايات المتحدة الاميركية، بالجهود التي بذلها رجال الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، والتي ادت الى انقاذ الاشخاص الذين علقوا في مقصورات "تلفريك" جونية نتيجة عطل طرأ على الاجهزة.



وأعرب خطار عن اعتزازه بالخبرات التي يتمتع بها رجال الدفاع المدني والتفاني الذي يبذلونه في تنفيذ المهمات الانقاذية التي يقومون بها في سبيل خدمة الانسان وسلامته.



وقال: "من خلال المتابعته المباشرة لعمليات الانقاذ مع العاملين على الارض والتي جرت في ظروف صعبة نسبيا، انا فخور بما يحققه رجال الدفاع المدني الحاضرون دائما لتلبية النداء بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي يوفر كل الدعم للدفاع المدني ولا يتردد قي تلبية حاجاته".



ولفت الى أنه أعطى توجيهاته "لاجراء تحقيق دقيق في الاسباب التي ادت الى توقف التلفريك بعد اصطدام مقصورتين ببعضهما، لكن الاولوية بقيت في انقاذ العالقين بين السماء والارض".