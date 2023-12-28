مولوي: وضعنا خطة محكمة لمواكبة ليلة رأس السنة... وما حصل في تلفريك جونية هو دليل على التقصير وعدم الصيانة

مولوي جال في بيروت: مستمرون في انماء المدينة

اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن ما حصل في تلفريك جونية هو دليل على التقصير وعدم الصيانة، لافتا الى أن أبطال الجيش والدفاع المدني والصليب الأحمر عملوا ببسالة لمعالجة الحادثة.



وقال خال جولة في بيروت: "مستمرون في إنماء المدينة ومشروعنا هو مشروع الحياة والأسواق التجارية عادت لتفتح أبوابها، ومؤتمنون على العاصمة وندعو الاخوة العرب الى زيارة المدينة".



وأضاف: "وضعنا خطة محكمة لمواكبة ليلة رأس السنة وسنتشدد في مكافحة وتوقيف مطلقي النار".