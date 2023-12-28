عملية انقاذ العالقين في كابينات التلفريك انتهت

انتهت عملية انقاذ كل العالقين في كابينات التلفريك حوالى الساعة السادسة والنصف مساء، بعد سحب آخر تسعة أشخاص كانوا عالقين في ثلاثة كابينات فوق منطقة حارة صخر السكنية.



وقد تم سحبهم عبر رافعات تم استقدامها وبمساعدة من فرق الجيش اللبناني والدفاع المدني.

وبلغت حصيلة عملية الانقاذ ٤٠ شخصا.