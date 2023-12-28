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بمناسبة عيد رأس السنة... قوى الأمن بالتعاون مع نقابة أصحاب المطاعم أطلقت حملة حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول

أخبار لبنان
2023-12-28 | 12:22
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بمناسبة عيد رأس السنة... قوى الأمن بالتعاون مع نقابة أصحاب المطاعم أطلقت حملة حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول
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بمناسبة عيد رأس السنة... قوى الأمن بالتعاون مع نقابة أصحاب المطاعم أطلقت حملة حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول

بمناسبة عيد رأس السنة، أطلقت قوى الأمن الدّاخلي بالتعاون مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان حملة حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للحوادث القاتلة، وذلك اليوم في شارع المطاعم / بدارو، بحضور رئيس شعبة العلاقات العامة العميد جوزف مسلّم، نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان= طوني الرامي، رئيس لجنة تجار بدارو جورج البراكس، وعدد من الضباط وأعضاء من النقابة ولجنة تجار بدارو.

وفي هذا الإطار، قامت عناصر قوى الأمن بتوزيع coasters ،posters A3 ،stickers على المطاعم والحانات وأماكن السهر ومطويات على الطرقات.

وقد تضمنت هذه المنشورات "QR Code" يحتوي على معلومات تهدف إلى رفع الثقافة المروريّة لدى السائقين، حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول، وتضمن اختبارًا عمليًا للكحول مطبّق من قِبَل الشّرطة في عددٍ من دول العالم، كالولايات المتّحدة الأميركيّة وغيرها. وقد اعتمدته قوى الأمن على سبيل التوعية ومن أجل أن يختبر السائقون قدرتهم على القيادة أو بطلب من الركاب، لأنه يجب عليهم أن يتمتّعوا دائماً بكامل التركيز والوعي لحماية أنفسهم والآخرين.

يذكر أنّه ليلة رأس السنة، ستقوم قوى الأمن بإقامة حواجز مروريّة لمراقبة السائقين وإجراء فحص نسبة الكحول في الدّم وسيتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين منهم، واحتجاز مركباتهم الآليّة.
 
 
 
 
 
 

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