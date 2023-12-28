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بيان للدفاع المدني بعد حادثة التلفريك... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
2023-12-28 | 14:30
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بيان للدفاع المدني بعد حادثة التلفريك... ماذا جاء فيه؟
الدفاع المدني: 7 ساعات من العمل المتواصل ساهمت في انقاذ ٤٠ مواطناً محتجزين داخل مقصورات التلفريك
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنه في الساعة ١١،٢٠ من تاريخ اليوم، تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغا يفيد بعطل في التلفريك في جونية أدى إلى اصطدام مقصورتين فارغتين ببعضهما وتعطل حركة المقصورات الأخرى التي تضم بداخلها عددا من الركاب من مختلف الأعمار بينهم العديد من الأطفال وامرأة حامل.
وقالت هذه المديرية العامة في بيان: "التزاما بتوجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي توجهت ريما المر، نائب المدير العام للدفاع المدني للمتابعة عن كثب مسار العمليات التي نفذها عناصر الدفاع المدني الذين حضروا الى الموقع من مراكز متعددة وتعاونوا مع فوج المجوقل لدى الجيش اللبناني على تنفيذ عمليات الإنقاذ. وقد استقدم السلم الآلي من مقر العمليات المركزية، وبوشرت عمليات الإنقاذ على الفور وانتهت الساعة ١٨،٤٥".
وأضافت: "من أبرز المعوقات التي اعترضت سير العمل وعورة المنطقة، فتمت الاستعانة بـ"ونش" خاص / عدد ٢ للوصول إلى المقصورات العالقة في مكان مرتفع وذلك عقب اتصال رئيس اتحاد بلديات جونية الذي استفسر عن إمكانيات الدفاع المدني بهذا الشأن. واستقدم عناصر فرق الإنقاذ الجبلي لدى الدفاع المدني وعملوا على انقاذ الركاب العالقين داخل مقصورات التلفريك. وبالتالي بلغت حصيلة الناجين من هذه الحادثة ٤٠ مواطنا وقد تم التأكد من سلامة الركاب جميعا".
أخبار لبنان
الدفاع المدني
التلفريك
جونية
عطل
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