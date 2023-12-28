الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية

نشر الاعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنات العدو الإسرائيلي رداً على قيامه بالإعتداء على المدنيّين في جنوب لبنان.