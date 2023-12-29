عقيلة الرئيس الإيراني في بيروت

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن عقيلة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتورة علم الهدى، وصلت صباحًا إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في زيارة الى لبنان للمشاركة في نشاطات وفعاليات ثقافية ووطنية.



وكان في استقبالها وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني ووفود من الهيئات النسائية الحزبية في حركة "امل" و"حزب الله" و"الجهاد الاسلامي" .