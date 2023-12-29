التجدد للوطن: لعدم الاستحواذ على مواقع طائفة الروم الكاثوليك

ذكّرت حركة التجدد للوطن المعنيين بملف اقتراب بلوغ المدير العام للطرق والمباني بالتكليف، في وزارة الأشغال العامة والنقل، سن التقاعد وشددت على أنّ هذا الموقع، يعود لطائفة الروم الكاثوليك، وفق العرف المتبع، منذ اتفاق الطائف، في توزيع مراكز الفئة الأولى.



وطالبت حركة التجدد للوطن، في بيان، وزير الأشغال العامة، في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، بالمبادرة بتكليف مهندس من طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، الأكثر أقدمية، في الوظيفة، لتولي مركز المدير العام للطرق والمباني وذلك لحين تعيين مدير عام أصيل.



وحذّرت حركة لتجدد للوطن من التلاعب بالمواقع العائدة للطائفة باختلاق أعراف جديدة ومعايير وحرمانها من المشاركة، في مواقع الإدارة العامة، تحت حجج وذرائع مختلفة.