مؤسسة كهرباء لبنان تعلن رفع التغذية فور وصول حمولة الغاز أويل

أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانًا توضيحيًّا في شأن التغذية، في التيار الكهربائيّ.



وذكّرت فيه الإدارات والمؤسسات والمرافق الحيوية الأساسية بضرورة تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية.



وأفادت مؤسسة كهرباء لبنان بأنّ الإنتاج الحراريّ الإجماليّ الحاليّ لا يتعدى 150 ميغاواط وهو بالإجمال، من المجموعة الغازية الوحيدة الموضوعة، في الخدمة، في معمل الزهراني.



ونتج عن هذه القدرة الإنتاجية المتدنية جدًا، صعوبات عديدة، لتأمين ثبات الشبكة، التي تحتاج إلى ما لا يقل عن 1,000 ميغاواط، ما يهدد بانهيارها الشامل.



وتعرضت الشبكة الكهربائية إلى ما يزيد على أربعة عشر انقطاعًا عامًا على كامل الأراضي اللبنانية، ما يؤثر أيضًا، على سلامة تجهيزات المؤسسة.



وتعمل المؤسسة في ظل ظروف تقنية صعبة جدًا، لإبقاء التغذية بالتيار الكهربائيّ على مدار الساعة قدر المستطاع للمرافق الحيوية الأساسية، في لبنان، لعدم شلها بالكامل.



وتبين من خلال المعطيات الأخيرة، أنّ موعد وصول القسم الأول من شحنة مادة الغاز أويل الموردة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، التي كان من المفترض أن تصل سابقًا وستعمد المؤسسة إلى رفع التغذية الحرارية تدريجيًا، إلى حدود 520 ميغاواط، سرعان ما تصل ويتم تفريغ حمولة القسم الأول من الشحنة المعنية.