المرتضى أوقف هدم البناء القائم على العقار 161 في التل

أوقف وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، هدم البناء القائم على العقار 161 من منطقة التل العقارية، بلوك أ و ب.



وأحال المَلف مجددًّا إلى اللجنة الجديدة للأبنية التراثية، بعد أن تبين له أنّ البناء يقع، بين بناءين تراثيين ومن نسيجهما العمرانيّ عينه.



وقرر إبلاغ هذا الأمر إلى الجهات الإدارية والبلدية المعنية كافة.