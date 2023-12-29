وزارة الطاقة والمياه: الشركة المشغلة بشكل دوري هي من تقوم بصيانة التلفريك

أكّدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان توضيحيّ، أنّ صيانة التلفريك يحصل من قبل الشركة المشغلة بشكل دوري وتجريه كبريات الشركات المتخصصة الاجنبية والمحلية وعلى أساسه تحصل على التأمين اللازم والضروري وهذا ما حصل بالفعل وتزود بعد ذلك مديرية الاستثمار في الوزارة بالتقارير ونتائجها.



وكشف فريق من مديرية الاستثمار، في وزارة الطاقة والمياه، منذ أقل من شهرين، على الموقع وتأكد من حصول الصيانة اللازمة بعد تزويده بالتقارير المطلوبة من قبل الامتياز او الشركة المشغلة التي ينتهي عقدها في الـ٢٠٢٦ .



وأسفت الوزارة لما حصل مع المواطنين الذين علقوا في التلفريك، تشكر الجهات الامنية والذين ساعدوا في عمليات انقاذ المواطنين الذين سلموا جميعًا.



اما بالنسبة الى من يريد نقل هذا المعلم الى وزارة اخرى فهذا يحتاج الى قانون في مجلس النواب.



وشدّدت الوزارة أنّه اذا تبين وجود اي تقصير او اهمال من اي جهة بعد اجرائها التحقيقات اللازمة فهي لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير المطلوبة في ظل القوانين المرعية الاجراء لكنها بالمقابل لن تسمح بالإصطياد في المياه العكرة والقاء التهم جزافا وزورا .