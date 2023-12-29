كيف هو الوضع جنوبا؟

شنّ الطيران الإسرائيليّ غارات جوية وهمية على مختلف القطاعات، في جنوب لبنان.



وأتت هذه الغارات ردًا على عمليات قامت بها المقاومة الإسلامية.



واستهدفت إحدى هذه العمليات موقع المرج.