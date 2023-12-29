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نصار: لنقل امتياز تلفريك جونية ليكون تحت وصاية
أخبار لبنان
2023-12-29 | 08:13
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نصار: لنقل امتياز تلفريك جونية ليكون تحت وصاية
تمنّى وزير السياحة، في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصار على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يكون البند الأول على جدول أعمال أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء ايجاد الوسائل الممكنة والمتاحة، لدعم الدفاع المدنيّ بالعتاد اللازم بشكل طارئ وضروريّ.
وطالب بتعيين مكتب استشاريّ دوليّ متخصص، للقيام بالكشف والتحقيق الحسيّ ومساءلة شركة الامتياز والإدارة العامة لاستثمار، في وزارة الطاقة الوصية عليه وكل جهة معنية، إذا تبين أنّها مسؤولة في مكان ما والمحاسبة واتخاذ الاجراءات في حق أي مقصر.
ودعا نصار إلى نقل امتياز تلفريك جونية ليكون تحت وصاية "والأمر ممكن وليس مستحيلًا"، عبر تقديم مشروع قانون خاص بمجلس النواب.
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