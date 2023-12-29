الراعي إستقبل وزير العدل ووفد "المجلس الوطني لثورة الأرز"... وتأكيد ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في زيارة للتهنئة بالأعياد المجيدة، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة.ثم استقبل الراعي الأمين العام لـ"المجلس الوطني لثورة الأرز" طوني نيسي مترئسًا وفدًا من أعضاء المكتب السياسي للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة.وأكد الوفد "ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يعمل مع رئيس الحكومة والوزراء على البدء في حلحلة الأوضاع العامة في البلد وليس إدارة الأزمة أو إعتماد سياسة المحاصصة كما هو قائم حاليًا".ودعا إلى "العمل على ضبط الوضع الأمني في البلاد وتحريك العجلة الإقتصادية"، مؤكدًا "ضرورة وكيفية وضع آلية للإسراع في تطبيق مندرجات القرارات الدولية ذات الصلة بالوضع اللبناني".وأوضح أنه "تم البحث في القوانين التي أقرها مجلس النواب بطريقة مخالفة للدستور وانعكاسها على الوضعين السياسي والإجتماعي".