"حزب الله" نفى ما أوردته "لوفيغارو"

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله نفياً قاطعاً ما أوردته صحيفة "لوفيغارو" عما أسمته "بعض أسرار عملية ‏طوفان الأقصى".



وأكدت في بيان، أن "ما ورد فيها هو محضُ خيالٍ لا أساس له، يهدفُ الى زعزعةِ الثقة التامة بين حركات ‏المقاومة وفصائلها على إمتداد المنطقة وإلتزامها العلني والعملي وإيمانها الصريح بمقاومة الإحتلال الصهيوني وقد ‏أكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وفي خطابٍ علني شاهده الملايين، أن عملية طوفان ‏الأقصى هي عمليةٌ فلسطينيةٌ محضة من حيث التخطيط والإعداد والتنفيذ والتوقيت والأهداف ولم يكن لدى حزب ‏الله علمٌ بها، وبالتالي كل ما ورد في لوفيغارو هو أكاذيبٌ تجافي الحقيقة وتؤكّد انحياز الصحيفة الكامل الى جانب ‏العدو بعيداً عن تحري الدقة والمهنية وسقوطها أخلاقياً ومهنياً مثل كثير من وسائل الاعلام الغربية التي انحازت ‏للظالم والقاتل والمُعتدي على حساب الحقيقة والوقائع المجرّدة والقيّم الإنسانية".‏