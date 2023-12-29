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"حزب الله" نفى ما أوردته "لوفيغارو"
أخبار لبنان
2023-12-29 | 14:22
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"حزب الله" نفى ما أوردته "لوفيغارو"
نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله نفياً قاطعاً ما أوردته صحيفة "لوفيغارو" عما أسمته "بعض أسرار عملية طوفان الأقصى".
وأكدت في بيان، أن "ما ورد فيها هو محضُ خيالٍ لا أساس له، يهدفُ الى زعزعةِ الثقة التامة بين حركات المقاومة وفصائلها على إمتداد المنطقة وإلتزامها العلني والعملي وإيمانها الصريح بمقاومة الإحتلال الصهيوني وقد أكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وفي خطابٍ علني شاهده الملايين، أن عملية طوفان الأقصى هي عمليةٌ فلسطينيةٌ محضة من حيث التخطيط والإعداد والتنفيذ والتوقيت والأهداف ولم يكن لدى حزب الله علمٌ بها، وبالتالي كل ما ورد في لوفيغارو هو أكاذيبٌ تجافي الحقيقة وتؤكّد انحياز الصحيفة الكامل الى جانب العدو بعيداً عن تحري الدقة والمهنية وسقوطها أخلاقياً ومهنياً مثل كثير من وسائل الاعلام الغربية التي انحازت للظالم والقاتل والمُعتدي على حساب الحقيقة والوقائع المجرّدة والقيّم الإنسانية".
أخبار لبنان
حزب الله
لوفيغارو
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