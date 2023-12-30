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"إنماء طرابلس والميناء" تستنكر حرق شجرة الميلاد في الميناء
أخبار لبنان
2023-12-30 | 04:42
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"إنماء طرابلس والميناء" تستنكر حرق شجرة الميلاد في الميناء
استنكرت "جمعية إنماء طرابلس والميناء" حرق شجرة الميلاد في باحة كاتدرائية مار جاورجيوس في الميناء بعد منتصف ليل أمس، بعد شجبها حرق شجرة الميلاد في طرابلس الاحد الفائت.
وأسفت في بيان، "لتكرار هذه الحادثة للمرة الثانية في أقل من أسبوع في طرابلس مدينة العيش المشترك والتعايش الأخوي ما بين أهلها وسكانها".
وناشدت الأجهزة الأمنية "تكثيف تواجدها أمام الكنائس والمقار الرعوية، لتفادي حصول مثل هذه الحوادث"، طالبة منها "إنزال أشد العقوبات في الفاعلين الذين لا يمتٌون إلى الأديان السماوية بِصلة".
ودعت أهالي طرابلس والميناء إلى "شد أواصر الإلفة والمحبة في ما بينهم درءاً لكل محاولات الفتنة والعبث بالتعايش المشترك في المدينة".
أخبار لبنان
جمعية
إنماء طرابلس والميناء
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