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جعجع: ما يحصل في الجنوب لا يفيد غزة

أخبار لبنان
2023-12-30 | 06:13
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جعجع: ما يحصل في الجنوب لا يفيد غزة
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جعجع: ما يحصل في الجنوب لا يفيد غزة

جعجع: ما نشهده على حدودنا الجنوبية ليس بقرار لبناني شرعي

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "ما نشهده على حدودنا الجنوبية ليس بقرار لبناني شرعي، فلا الحكومة اجتمعت واتخذته ولا تم مناقشته في مجلس النواب كما لا تفاهم عليه بين الأحزاب والفرقاء اللبنانيين، فهذا القرار اتخذه حزب واحد انطلاقا من اعتبارات غير لبنانية ويقوم بتطبيقه منفردا على مسؤوليته غير آبه بخطورته، فنحن حتى هذه اللحظة لدينا ما بين الـ80 والـ100 ألف مهجر من الجنوب".

وقال جعجع: "البعض يعتقد أن ما يحصل في الجنوب يندرج في دعم ومساندة غزة، وللمناسبة فنحن مع غزة 100% ونؤيد ونتضامن مع أهاليها حتى النهاية، ونستهجن ما تتعرض له، فهذا غير مقبول على كل المستويات ولكن ثمة سؤال: كيف يساعد الضرب الذي ينطلق من الجنوب غزة؟ هل يمكن أن تشهد غزة ما هو أسوأ من الذي يجري الآن؟".

وأضاف: "وفق العلوم العسكرية تتحمل كل بقعة جغرافية قوة عسكرية معينة وتلك الإسرائيلية التي تهاجم غزة هي الأقصى التي من الممكن أن توضع في بقعة 365 كلم2 أي مساحة غزة وبالتالي ما يحصل في الجنوب لا يفيد غزة لا بل يضر بها في مكان ما".

كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي لمهندسي الإغتراب في حزب "القوات اللبنانية"، في المقر العام للحزب معراب.
 
وشدد جعجع على أن "غزة هي الحجة"، مؤكدا أن "هدف ما يجري على حدودنا الجنوبية هو قول حزب الله، ومن ورائه محور المقاومة وصولا إلى إيران للجميع، أنهم موجودون في المعادلة كي يحفظوا لأنفسهم موقعا فيها لينالوا فيما بعد بعض المكاسب عندما يحين موعد التفاوض، وعندها يكون الفلسطينيون هم من قاتلوا في غزة بينما غيرهم سيجلسون على طاولة التفاوض". 

وأوضح أن "ما يحصل في الجنوب يضر بغزة، باعتبار أنه على المستوى المادي لم ينجز شيئا إن لناحية تأخير الهجوم أو التخفيف من ضراوته، فالهجوم طاحن من جميع الجهات وبكل أنواع الأسلحة ومن دون انقطاع، لذا ما يقوم به الحوثيون في اليمن و"حزب الله" في لبنان يظهر وكأن أحداث غزة هي جزء من منظومة أو حلقة ضمن سلسلة الميليشات الإيرانية في المنطقة إنطلاقا من لبنان مرورا بسوريا والعراق وصولا إلى اليمن، ولا سيما أن هذه المنظومة ليست محبوبة والعالم أجمع يريد محاربتها، ولا تتمتع بأي دعم سوى من جماعة المنظومة بحد ذاتها، في الوقت الذي بات عدد كبير من الدول والأفراد في العالم يميل نحو تأييد القضية الفلسطينة خصوصا بعد ما حصل في غزة، وفي حال بدا أن ما يجري في غزة هو جزء من منظومة الميليشيات الإيرانية، سيخف عندها، إذا لم نقل سينتفي نهائيا أي تأييد شعبي وأجنبي ودولي لقضية غزة بالتحديد، وبالتالي هذا الأمر يضر بغزة ولا يفيدها".

وقال: "تنظيم تظاهرة ولو صغيرة في أي عاصمة من عواصم العالم تفيد غزة، على خلفية أنها تؤثر على أصحاب القرار، أما ما هو حاصل اليوم يغرق قضيتها التي هي قضية حق في مسألة أخرى وهي الوجود الإستراتيجي لإيران في منطقة الشرق الأوسط ككل، ومن يدفع ثمن كل هذه المغامرات هو المواطن الجنوبي حيث أصبح لدينا اليوم ما بين 80 و100 ألف مهجر وما يقارب الـ170 مواطن شهيد من أبناء الجنوب والسبب فقط الحفاظ على حق محور الممانعة في الجلوس على طاولة المفاوضات عندما يحين وقتها وهذا الأمر لا يجوز إطلاقا".
 

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