في الهرمل... وفاة ابنة الـ7 سنوات بطلق ناري

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الطفلة (س ج) البالغة من العمر 7 سنوات، توفيت بعد تعرضها لطلق ناري في الهرمل من سلاح صيد.



وباشرت عناصر الاجهزة الامنية التحقيقات.