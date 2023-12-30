حميه: باخرة CMA CGM PALAIS ROYAL تصل اليوم إلى مرفأ بيروت

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، أنّ باخرة CMA CGM PALAIS ROYAL ستصل إلى مرفأ بيروت، كأكبر باخرة ترسو فيه، من تاريخه.



وأوضح، عبر منصة "اكس"، أنّ ذلك دلالة على المكانة المرموقة لمرفأ بيروت وتأكيد على المواصفات الفنية والقدرات الإستيعابية، التي يتمتع بها وخطوة تعزز المنافسة لقطاع المرافئ اللبنانية.



وكتب: "يبلغ طول الباخرة ٤٠٠ متر وسعتها ٢٣٠٠٠ حاوية وهي تعد من أكبر البواخر، في العالم."



وأضاف: "تعمل على الغاز الطبيعيّ المسال وهي صديقة للبيئة."



ورأى حمية أنّ هذه الخطوة تمثل تجسيدًا متجددًا، لثقة كبريات شركات الشحن، في العالم، بمرفأ بيروت، "فنهضة لبنان بنهضى مرافقه".