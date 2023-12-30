المرصد الأوروبيّ: ظهور سلامة في دفن شقيقه يحمل تحديًا للقضاء الأجنبيّ وللشعب اللبنانيّ

اعتبر المرصد الأوروبيّ للنزاهة، في لبنان، أنّ ظهور حاكم مصرف لبنان السابق، "الفار من وجه العدالة"، رياض سلامة، في دفن شقيقه، هو أمر معيب ويحمل تحديًا للشعب اللبنانيّ وللقضاء الأجنبيّ والاوروبيّ على وجه الخصوص، خصوصًا أنّ، في حق سلامة، مذكرتي توقيف دوليتين.



وتساءل المرصد، عبر حسابه الخاص على منصة "أكس": "أين القضاء اللبنانيّ من هذا المشهد؟"



وأشار المرصد إلى أنّه من الواضح أنّ الرجل محميّ، حتى يظهر، في الدفن وعلى مرأى الجميع وعلى صفحات الصحف وعندما حان وقت توقيفه وتبليغه كان جواب القوى الأمنية بأنه تعذر إبلاغه لأنه متوار عن الأنظار.



ولفت إلى أنّ "الرجل يسرح ويمرح على هواه، إذ سابقًا قاد لبنان إلى الانهيار واليوم يحمل، في جيبه أموال المودعين، "ألم يحن وقت إسقاط الحمايات السياسية والامنية عنه؟"