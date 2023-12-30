الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

CMA CGM Palais Royal أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل على الغاز الطبيعيّ المسال ترسو في مرفأ بيروت

أخبار لبنان
2023-12-30 | 11:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
CMA CGM Palais Royal أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل على الغاز الطبيعيّ المسال ترسو في مرفأ بيروت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
CMA CGM Palais Royal أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل على الغاز الطبيعيّ المسال ترسو في مرفأ بيروت

قامت سفينة CMA CGM Palais Royal، وهي أكبر سفينة حاويات تعمل بالغاز الطبيعي المسال في العالم بسعة 23000 حاوية مكافئة (ما يعادل عشرين قدمًا)، بزيارة استثنائية إلى محطة حاويات مرفأ بيروت في 30 ديسمبر 2023. هكذا، تصبح CMA CGM Palais Royal أكبر سفينة حاويات ترسو في مرفأ بيروت ولبنان على الإطلاق.
وتربط السفينة شمال آسيا بالبحر الأبيض المتوسط بعد عبور دام حوالي أربعين يومًا. وصلت السفينة الى بيروت وعلى متنها حاويات محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأثاث والمعدات الإلكترونية وحتى الألواح الشمسية.

وتعد CMA CGM Palais Royal، التي يزيد طولها عن أربعة ملاعب كرة قدم (400 متر) ويصل ارتفاعها إلى مبنى مكون من 26 طابقًا (78 مترًا)، أكبر سفينة حاويات تعمل بالغاز الطبيعي المسال في العالم. دخلت الخدمة في 1 ديسمبر 2020، وهي تنتمي إلى سلسلة من 9 سفن بحمولة 23000 حاوية نمطية منتشرة بين آسيا وأوروبا، ورائدتها CMA CGM Jacques Saadé.

ويمكن لـ CMA CGM Palais Royal، المجهزة بخزان كاتدرائية صممته GTT، أن يحمل سعة 18600 متر مكعب من الغاز الطبيعي المبرد إلى -161 درجة مئوية ليتم تخزينه في الحالة السائلة قبل تحويله مرة أخرى إلى الحالة الغازية لتشغيل محركات السفينة.

ان هذه الباخرة  "LNG Powered" هي واحدة من 32 سفينة حاويات CMA CGM تعمل بالغاز الطبيعي المسال الموجودة في الخدمة.
تعمل شركة CMA CGM، الرائدة في تحول الطاقة في النقل البحري، على تطوير وتصميم هذا الجيل الجديد من السفن منذ أكثر من 15 عامًا.
وفي عام 2023، خفضت CMA CGM انبعاثاتها الكربونية بنحو مليون طن مقارنة بالعام الماضي.

وبهذه المناسبة، أعلن جوزيف دقاق، المدير العام لمجموعة CMA CGM في منطقة المشرق الأدنى: "إنه من دواعي سرورنا وفخرنا أن نرحب اليوم في محطة الحاويات في مرفأ بيروت بسفينة CMA CGM Palais Royal، وهي أكبر سفينة في العالم تعمل بالغاز الطبيعي المسال. هكذا، تصبح CMA CGM Palais Royal أكبر سفينة حاويات ترسو في مرفأ بيروت ولبنان على الإطلاق."
"يحدث هذا الحدث بعد 5 أيام فقط من استقبال 6 قطع من المعدات في محطة الحاويات بمرفق طرابلس، بما في ذلك رافعة ثابتة عملاقة من الجيل الجديد و5 حاضنات لتحريك الحاويات. تعمل هذه المعدات على زيادة قدرة وإنتاجية المحطة بنسبة 50%."

"انّ مجموعة CMA CGM تؤكّد مرة جديدة ارتباطها بلبنان وتفي بالتزاماتها بتطوير وتحديث محطتي الحاويات في البلاد. "
"يأتي هذا في وقت ترسم فيه الممرات اللوجستية التجارية الرئيسية ، والتي تربط آسيا بأوروبا عبر الشرق الأوسط. بهذه الطريقة تضع مجموعة CMA CGM لبنان على خارطة التجارة العالمية."
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

Palais

Royal

سفينة

حاويات

العالم

الغاز

الطبيعيّ

المسال

بيروت

LBCI التالي
هوكشتاين سيزور بيروت للحصول على أجوبة واضحة من حزب الله ومدى استعداده للتراجع الى شمال الليطاني (الأنباء الالكترونية)
عطل التلفريك يطرح أسئلة عدة لا تزال أجوبتها تنتظر التحقيقات حول الحادث
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:52

حميه: باخرة CMA CGM PALAIS ROYAL تصل اليوم إلى مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-26

حمية يعلن من مرفأ طرابلس عن رفد محطة الحاويات في المرفأ

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-22

وزير السياحة وليد نصار للـLBCI: الحركة الجويّة عادت الى لبنان على الرغم من حرب غزة وتأثيراتها وشركات الطيران العالمية استأنفت طيرانها الى بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-18

شقير استقبل وفداً من الغرفة الدولية للملاحة والبحث تناول تعزيز التعاون وتفعيل النقل البحري وإعادة إعمار مرفأ بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:18

توقيف سارق دراجة نارية وهاتف خلوي بقوة السلاح من وسط بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

نهر بيروت كان له عيد ... وتاريخه شهد فيضانات عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

في الجنوب... مصالح تجارية وخدماتية تأثرت بالحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

ما هي آخر التطورات في الجنوب؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:15

إليسا تثير الجدل... لماذا مسكت صدر الراحلة داليدا بيديها؟ (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
10:12

التلفزيون السوريّ: إسرائيل شنّت غارة جوية استهدفت حلب وأسفرت عن بعض الأضرار المادية

LBCI
أخبار دولية
17:07

شركة يوروستار: خدمات قطاراتنا التي تربط لندن بباريس وبروكسل وأمستردام ستستأنف بالكامل الأحد

LBCI
منوعات
2023-10-25

بعد قتل أطفالها الثلاثة بأشنع الطرق قفزت من النافذة... وبهذه الطريقة بحثت عن "طرق لتنفيذ الجريمة"!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:31

هل يرحل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد السعودي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

اتاتورك يطيح بكأس السوبر التركي في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

نهر بيروت كان له عيد ... وتاريخه شهد فيضانات عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

في الجنوب... مصالح تجارية وخدماتية تأثرت بالحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

ما هي آخر التطورات في الجنوب؟

LBCI
أخبار لبنان
14:09

نتنياهو: الحرب ستستمر شهورًا...وفي حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له الضربات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اسرائيل دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

على LBCI سهرة راس السنة مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في اليوم الـ85 للحرب على غزة... لا شيئ يبدو محسوماً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:27

هيئة ادارة السير: استقبال المواطنين في الأسبوع الأول من العام الجديد لانجاز الخدمات

LBCI
أمن وقضاء
04:18

قتلها في فرن الشّبّاك ورماها في مستوعب للنفايات في سوق الأحد... "المعلومات" أوقفته وهذا ما تبيّن

LBCI
فنّ
11:26

في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
11:45

تفاصيل ما حدث على أوتوستراد جونية...شجاعة أحد الضّباط تنقذ القوّة

LBCI
فنّ
05:15

إليسا تثير الجدل... لماذا مسكت صدر الراحلة داليدا بيديها؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:02

المرصد الأوروبيّ: ظهور سلامة في دفن شقيقه يحمل تحديًا للقضاء الأجنبيّ وللشعب اللبنانيّ

LBCI
حال الطقس
02:31

كيف سيكون طقس رأس السنة؟

LBCI
صحف اليوم
00:01

حزب الله لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701 (نداء الوطن)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More