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CMA CGM Palais Royal أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل على الغاز الطبيعيّ المسال ترسو في مرفأ بيروت
أخبار لبنان
2023-12-30 | 11:05
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CMA CGM Palais Royal أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل على الغاز الطبيعيّ المسال ترسو في مرفأ بيروت
قامت سفينة CMA CGM Palais Royal، وهي أكبر سفينة حاويات تعمل بالغاز الطبيعي المسال في العالم بسعة 23000 حاوية مكافئة (ما يعادل عشرين قدمًا)، بزيارة استثنائية إلى محطة حاويات مرفأ بيروت في 30 ديسمبر 2023. هكذا، تصبح CMA CGM Palais Royal أكبر سفينة حاويات ترسو في مرفأ بيروت ولبنان على الإطلاق.
وتربط السفينة شمال آسيا بالبحر الأبيض المتوسط بعد عبور دام حوالي أربعين يومًا. وصلت السفينة الى بيروت وعلى متنها حاويات محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأثاث والمعدات الإلكترونية وحتى الألواح الشمسية.
وتعد CMA CGM Palais Royal، التي يزيد طولها عن أربعة ملاعب كرة قدم (400 متر) ويصل ارتفاعها إلى مبنى مكون من 26 طابقًا (78 مترًا)، أكبر سفينة حاويات تعمل بالغاز الطبيعي المسال في العالم. دخلت الخدمة في 1 ديسمبر 2020، وهي تنتمي إلى سلسلة من 9 سفن بحمولة 23000 حاوية نمطية منتشرة بين آسيا وأوروبا، ورائدتها CMA CGM Jacques Saadé.
ويمكن لـ CMA CGM Palais Royal، المجهزة بخزان كاتدرائية صممته GTT، أن يحمل سعة 18600 متر مكعب من الغاز الطبيعي المبرد إلى -161 درجة مئوية ليتم تخزينه في الحالة السائلة قبل تحويله مرة أخرى إلى الحالة الغازية لتشغيل محركات السفينة.
ان هذه الباخرة "LNG Powered" هي واحدة من 32 سفينة حاويات CMA CGM تعمل بالغاز الطبيعي المسال الموجودة في الخدمة.
تعمل شركة CMA CGM، الرائدة في تحول الطاقة في النقل البحري، على تطوير وتصميم هذا الجيل الجديد من السفن منذ أكثر من 15 عامًا.
وفي عام 2023، خفضت CMA CGM انبعاثاتها الكربونية بنحو مليون طن مقارنة بالعام الماضي.
وبهذه المناسبة، أعلن جوزيف دقاق، المدير العام لمجموعة CMA CGM في منطقة المشرق الأدنى: "إنه من دواعي سرورنا وفخرنا أن نرحب اليوم في محطة الحاويات في مرفأ بيروت بسفينة CMA CGM Palais Royal، وهي أكبر سفينة في العالم تعمل بالغاز الطبيعي المسال. هكذا، تصبح CMA CGM Palais Royal أكبر سفينة حاويات ترسو في مرفأ بيروت ولبنان على الإطلاق."
"يحدث هذا الحدث بعد 5 أيام فقط من استقبال 6 قطع من المعدات في محطة الحاويات بمرفق طرابلس، بما في ذلك رافعة ثابتة عملاقة من الجيل الجديد و5 حاضنات لتحريك الحاويات. تعمل هذه المعدات على زيادة قدرة وإنتاجية المحطة بنسبة 50%."
"انّ مجموعة CMA CGM تؤكّد مرة جديدة ارتباطها بلبنان وتفي بالتزاماتها بتطوير وتحديث محطتي الحاويات في البلاد. "
"يأتي هذا في وقت ترسم فيه الممرات اللوجستية التجارية الرئيسية ، والتي تربط آسيا بأوروبا عبر الشرق الأوسط. بهذه الطريقة تضع مجموعة CMA CGM لبنان على خارطة التجارة العالمية."
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