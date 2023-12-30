مِهرجان ميلاديّ للأطفال في حريصا

انعكس مهرجان الأطفال، في مزار سيدة لبنان حريصا بهجة العيد وفرح ميلاد الرب يسوع على وجوه آلاف الاطفال، الذين تجمعوا، للإحتفال بعيد الميلاد.



وحملوا هداياهم، احتفالًا بعيد ميلاد المخلص.