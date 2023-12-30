نتنياهو: الحرب ستستمر شهورًا...وفي حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له الضربات

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل تقاتل على الجبهات كلّها، في حرب ذكر أنّها ستستمر شهورًا عديدة أخرى، "حتى تحقيق النصر".



وقال: "في حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له ضربات لن يتخيلها هو وإيران."



وأتى هذا بينما دخلت إسرائيل الأسبوع الثالث عشر من حربها على قطاع غزة، التي أعقبت هجومًا شنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس".