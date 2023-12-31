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لقاء بين "حماس" و"حزب الله"

أخبار لبنان
2023-12-31 | 06:48
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لقاء بين &quot;حماس&quot; و&quot;حزب الله&quot;
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لقاء بين "حماس" و"حزب الله"

لقاء بين "حماس" و"حزب الله"

زار وفد من العمل الجماهيري في "حماس" وحدة المهن الحرة في "حزب الله">

وشدد المسؤول عن العمل رأفت مرة على أن "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تخوض ملحمة من البطولة والفداء والتضحية، وتوجه للإحتلال ضربات قوية صادمة، أفشلت خططه وحطمت آماله في تحقيق أي شكل من أشكال الإنتصارات السياسية والعسكرية".

وشدد مسؤول الوحدة حسن حجازي على "أهمية العمل النقابي والشعبي في دعم المقاومة واحتضانها ومواجهة المشروع الصهيوني".

وأشاد اللقاء "بالمقاومة في جنوب لبنان والنتائج التي تحققها ضد الإحتلال الإسرائيلي على طريق القدس".

أخبار لبنان

"حماس"

و"حزب

الله"

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